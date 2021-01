Gabriela Spanic revela que tiene COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A través de las redes sociales, la actriz Gabriela Spanic reveló haberse contagiado de coronavirus y cómo fue que se dio cuenta del diagnóstico positivo.

Fue mediante una transmisión en vivo en Instagram que la venezolana les contó a sus seguidores que, debido a unos viajes que realizó por cuestiones profesionales, fue como contrajo el virus

“La única que viajó fui yo. Y cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días, y me lo volví a repetir. En casa nadie tiene COVID-19, y yo tampoco tenía síntomas”, señaló la actriz.

Sin embargo, fue hasta la segunda ocasión que se realizó la prueba que confirmó que efectivamente tenía coronavirus, pues antes de eso, la protagonista de ‘La Usurpadora’ no había presentado ningún síntoma.

“Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas, ni cuenta me hubiera dado.”

Tras el diagnóstico positivo, Gaby sólo ha padecido de la voz y otras cosas leves: “Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática. Y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”.

Hace unos días, la actriz había sido blanco de críticas en las redes sociales por supuestamente abusar de los famosos filtros para embellecerse. Sin embargo, ella se defendió y presumió en video de tener una piel perfecta.

“Todas usamos filtros. Todas tienen sus trucos de maquillaje, usan filtros, pero no es por nada. Acá no hay filtros, mi piel siempre ha sido linda. Llegue a la hora que llegue me paso mi tratamiento”, señaló mientras mostraba su rostro muy cerca a la cámara.

