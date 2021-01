Terrible: conductor de Suelta la Sopa se entera de la muerte de su padre en vivo

El periodista colombiano de Suelta la Sopa, Lucho Borrego, reveló uno de los momentos más difíciles de su vida profesional y personal. Se enteró de la muerte de su padre durante uno de los bloques del show en vivo y en directo.

“Quiero comentarles que sin duda alguna ha sido uno de los momentos mas difíciles de mi vida laboral. Justo antes de este chat para hablar de Maluma, recibí una llamada de mi hermana Inés para decirme que los médicos no le daban mayores esperanzas de vida a mi papá Luis”, expresó el carismático colaborador de Telemundo.

Famosos y colegas se solidarizaron con Lucho, que abrió su corazón a través de un mensaje muy completo en su cuenta de Instagram y explicó la cara de consternación que tenía mientras conducía su segmento a sabiendas de la noticia.

“El show debe continuar…

Muchos me están preguntando porque no estuve en el ultimo segmento de Suelta la Sopa de ayer. Y quiero comentarles que sin duda alguna ha sido uno de los momentos mas difíciles de mi vida laboral. Justo antes de este chat para hablar de Maluma, recibí una llamada de mi hermana Inés para decirme que los médicos no le daban mayores esperanzas de vida a mi papá @borregoabelloluis … era algo para lo que en teoria estaba preparado luego de que los ultimos dias su corazón estaba mas afectado de lo usual llegando a tocar otros organos vitales. Me dijo que en ese momento se iban a despedir de el y les pedi que me lo pusieran en el telefono a pesar de que estaba inconsciente…. no hay palabras para describir el cariño y apoyo que recibi de @lolamorenogonzalez la productora del show, el equipo tecnico y mis compañeros @jorgebernal @juanmaconfiesa @vanessaclaudio y @aylinmujic …. a pesar que me dijeron que me saliera del programa, sabia que mi papá no le gustaria que dejara a medias mis responsabilidades y opté por lo menos terminar en este segmento antes de despedirme de mi papá, segundos despues tras bambalinas y donde a pesar de mi autocontrol, me desplomé… no aguanté mis lagrimas y no pude seguir luego de colgar la llamada… aun así me culpo por no hacer acopio de mi fuerza como en estas imágenes para terminar sentado en el set… pero ni cuenta me di que se había acabado el programa… espero pronto estar en condiciones de estar nuevamente con ustedes y gracias por entenderlo. Media hora después falleció. Les pido por ultimo una oración por el eterno descanso de mi papá”.

