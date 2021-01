Del amor al olvido: Ben Affleck arrojó a la basura su póster gigante de Ana de Armas

La ruptura de Ben Affleck con Ana de Armas se da prácticamente por confirmada después de que los rumores al respecto comenzaran a circular hace apenas un par de días.

La prueba definitiva de que ya no están juntos acaba de salir ahora a la luz en forma de una serie de fotografías que desvelan que él ha tirado a la basura la figura de cartón de tamaño real de su exnovia con la que sus tres hijos fueron vistos jugando el pasado verano frente a su casa de Los Ángeles, acompañados de la propia Ana, que parecía estar divirtiéndose de lo lindo con su ‘doble’.

Ben Affleck just threw a life-sized cutout of Ana de Armas into the trash after their breakup! Check out today's #dailytaleatthedailymail on@tiktok_us https://t.co/z8qlYgDsds pic.twitter.com/eLc0XvgtnM

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 19, 2021