FBI arrestó a joven de Nueva York por transmitir en Instagram durante disturbios en el Capitolio; su madre lo defiende

Nicolás Moncada, joven residente de Staten Island (NYC), fue arrestado ayer por el FBI por supuestamente transmitir en vivo su participación en los disturbios del Capitolio el 6 de enero para detener la proclamación presidencial de Joe Biden.

Adicionalmente Thomas Fee (53), ex bombero FDNY residenciado en Freeport (Long Island) también estaría siendo investigado por las autoridades federales tras enviar un mensaje de texto a un conocido con una foto de sí mismo rodeado de alborotadores dentro de la Rotonda del Capitolio. Hasta anoche Fee no había sido detenido, destacó ABC News.

La semana pasada el FBI ya había arrestado en Nueva York a por lo menos dos seguidores del mandatario Donald Trump vinculados a los ataques en el Congreso que dejaron cinco personas muertas, y a otro por hacer amenazas extremistas desde su hogar en Queens.

Moncada, de 20 años, fue detenido ayer en su casa en Taunton Street, y agentes federales permanecieron en el lugar. “Está ahora bajo custodia por su papel en asaltar el Capitolio de EE.UU. mientras nuestros representantes estaban adentro cumpliendo con sus deberes constitucionales”, informó ayer la agencia en Twitter.

Los federales pudieron localizar a Moncada porque transmitió en vivo el asalto del 6 de enero al edificio del Capitolio en Instagram, dijo una fuente policial al New York Post. Debe comparecer en la corte federal de Brooklyn hoy martes, dijo la fuente.

Su madre, Joan Moncada, afirmó ayer a la prensa que su hijo no estaba provocando disturbios y sólo quería ver qué estaba pasando dentro del Capitolio. “Me molesta que todo el mundo esté sacando conclusiones precipitadas (…) Es un buen chico. Simplemente no quiero ver su futuro arruinado porque él quería ver lo que estaba pasando”.

Según los registros de la corte federal, los compañeros de clase de Moncada en el Fashion Institute of Technology (FIT) lo delataron después de reconocerlo por fotos y videos durante el asedio al Congreso.

En un correo electrónico, ayer la escuela dijo que Moncada estudió ilustración allí, pero que no se ha inscrito como alumno desde mayo.

WANTED: Thomas Fee, 53, of Freeport, Long Island. In 2004 he shouted racial slurs at a black doctor, but still retired from @FDNY after 22yrs. He shared video of rioters yelling “tyranny” & “Pelosi” along with a text about being the deadly riot’s spear tip https://t.co/NagEQhuJ3l pic.twitter.com/fkA9ZYudAF

*Nicolas Moncada, a 20-year-old from Staten Island, was arrested this morning for his role in “assaulting the U.S. Capitol," according to the FBI. *Charges are not specified. *Moncada, who’s a student at FIT, live-streamed his participation in the attack. https://t.co/YSratIgp4G pic.twitter.com/zIeoj61oMf

ADIC Sweeney's statement following Nicolas Moncada's arrest for his role in the riot and assault on the Capitol building:

"For those still thinking of employing violence to interfere with our Nation's laws and institutions, our message is simple – don't do it."

Full statement: pic.twitter.com/kH9G7EN5Mi

— FBI New York (@NewYorkFBI) January 18, 2021