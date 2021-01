Joe Biden llora por su hijo Beau al despedirse de Delaware

El presidente Joe Biden ha expresado constantemente su amor por sus hijos, incluyendo el fallecido Beau, a quien ha recordado en varios discursos, pero en su último evento en Delaware antes de su toma de posesión, al demócrata expresó nostalgia y emoción con lágrimas.

El próximo presidente de los Estados Unidos habló en un evento de despedida en el Centro de Reserva de la Guardia Nacional Mayor Joseph R. ‘Beau’ Biden III, que se encuentra en el campus del aeropuerto de New Castle.

“Damas y caballeros, sólo lamento una cosa, no está aquí porque deberíamos haberlo presentado como presidente”, dijo Biden a un grupo de personas, amigos y familiares, incluidos su hijo Hunter y su hija Ashley. “Pero tenemos grandes oportunidades, Delaware nos ha enseñado que todo es posible, todo es posible en este país”.

I’m in Delaware for one final event before I head to Washington for tomorrow’s inauguration. Tune in. https://t.co/YnEMiqhhDE

— Joe Biden (@JoeBiden) January 19, 2021