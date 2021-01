Joven de EE.UU. se fue de vacaciones a las Islas Caimán y terminó 32 días en la cárcel por incumplir cuarentena contra el coronavirus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La joven de 18 años que pasó 32 días en una cárcel en las Islas Caimán luego de violar las reglas de cuarentena por coronavirus regresó a Atlanta, Georgia.

La cadena ABC reportó que Skylar Mack llegó el lunes en la mañana a su país de origen luego de pasar 32 de los 40 días de prisión que inicialmente le habían sido impuestos.

“Fue una decisión egoísta. No hay razón que pueda darte para que me concedas una segunda oportunidad. No espero que nadie me perdone nunca, pero a mí me gustaría que al menos me permitan mostrarles que aprendí de eso”, dijo Mack en una entrevista con la cadena ABC.



Mack viajó a la isla caribeña el 27 de noviembre pasado. Las reglas anticoronavirus para extranjeros obligan a permanecer en cuarentena por 14 días.

Sin embargo, tras dos días de confinamiento y una prueba negativa de COVID-19, Mack se quitó el monitor de muñeca y violó la orden de aislamiento para ver a su novio en una competencia de “jet ski”.

La pareja de Mack, Vanjae Ramgeet (de 24 años), fue acusado de ayudar e incitar a que la joven abandonara el confinamiento, fueron detenidos e inicialmente se les ordenó pagar una multa y cumplir 40 horas de servicio comunitario.

Sin embargo, luego de una batalla legal, la pareja fue sentenciada a dos meses en prisión, que al final se redujo a 32 días. No está clara la ubicación actual de Ramgeet y si ya cumplió con su sentencia de cárcel.