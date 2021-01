Mujer murió golpeada en pasillo de edificio NYCHA en Brooklyn

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una mujer fue encontrada muerta boca abajo con un hematoma en la frente, en el pasillo de un edificio NYCHA en Brooklyn.

Un residente descubrió a la mujer inconsciente alrededor de las 7:30 p.m. del domingo en el tercer piso del edificio en 190 Marcy Avenue (Williams Plaza NYCHA), South Williamsburg, dijo la policía. Paramédicos la llevaron al Woodhull Medical Center, donde certificaron su muerte.

Las circunstancias ni las causas del deceso estaban claras hasta ayer. La víctima, de 37 años, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, no vivía en el edificio donde fue descubierta, acotó New York Post.

Dos días antes, el viernes, una mujer de 78 años fue encontrada muerta con un cable telefónico envuelto alrededor del cuello en su apartamento NYCHA, también en Brooklyn.