Rosalía y Billie Eilish anuncian la fecha de estreno de su canción ‘Lo Vas a Olvidar’

La esperada colaboración de Rosalía y Billie Eilish verá la luz este jueves, así lo reveló la intérprete de “Bad Guy”.

A través de redes sociales, Eilish compartió que también el 21 de enero se lanzará el videoclip de “Lo Vas A Olvidar”.

“Ustedes han estado esperando esto“, escribió la estrella, confirmando que la pista aparecerá en un próximo episodio de la serie de HBO ‘Euphoria’.

Tanto Eilish como Rosalía también hicieron una vista previa de sus respectivas partes del video, en las que se observa a ambas en un espacio de estudio con luz azul.

En marzo de 2019, la cantante española habló por primera vez sobre la pista conjunta y dijo que “no podía esperar” para terminarla.

El pasado abril, la intérprete de “El Mal Querer” reveló que ella y Billie habían estado trabajando en la canción durante el confinamiento por la crisis sanitaria por coronavirus.

En una entrevista con Annie Mac de BBC Radio 1 en 2019, Eilish compartió que había alcanzado algunas notas que nunca había pensado mientras grababa su voz para la pista.

“(Rosalía) sabe lo que quiere, es muy refrescante… Yo estaba como, ‘Vaya, eres la única persona que he conocido que es realmente así’. Fue genial trabajar con ella. (Ella es) la chica más agradable, oh Dios mío”, compartió entonces.

Billie Eilish está trabajando actualmente en la continuación de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que salió en marzo de 2019. El año pasado, lanzó los sencillos “My Future” y “Therefore I Am”, así como su tema de James Bond, “No Time To Die”.