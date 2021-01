Bajo un chorro de agua, Jailyne Ojeda presume sus voluptuosidades con diminuto bikini

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Por más peligrosas que parezcan ¿quién podría negarse a transitar por las curvas de Jailyne Ojeda? Y si alguna duda queda nada más hay que ver lo bien trazadas que están en las más recientes fotos que la curvilínea compartió en su cuenta de Instagram.

Hace unas horas, la modelo compartió un par de imágenes donde se le puede ver posando bajo un chorro de agua presumiendo sus voluptuosidades con un diminuto bikini que hasta ella misma pensó que es demasiado pequeño.

“I think this bikini top was too small for me”, se lee en las postales que ya cuentan con más de 433 mil corazones rojos y cientos de halagos hacia su figura.

En una publicación anterior, la mexicana se dejó admirar con la parte de arriba de un bañador negro y una ajustada falda.

