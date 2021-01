Chrissy Teigen desata polémica por revelar secretos de la inauguración presidencial

Chrissy Teigen ha regresado por partida doble -y con polémica- a la esfera virtual, primero para ofrecer a sus seguidores fotos y vídeos exclusivos sobre los preparativos de la inauguración presidencial y, poco después, para disculparse públicamente por haberlo hecho tras recibir numerosas críticas de los internautas y, además, algún que otro tirón de orejas por parte de la organización del evento.

Como ha explicado ella misma en uno de sus últimos mensajes, su tendencia a documentar todo aquello que acontece en su día a día le ha vuelto a jugar una mala pasada, ya que ha obtenido un montón de imágenes sobre unos ensayos y demás trabajos que deberían permanecer ocultos para no estropear futuras “sorpresas”. “Al parecer todo esto que les he mostrado debería ser secreto. Me acabo de llevar una buena bronca por ello, así que mañana finjan que todo lo que están viendo les sorprende mucho“, ha bromeado en su cuenta de Twitter.

LMAO apparently that was all supposed to be a secret and i got scolded so act surprised tomorrow I’m crying

— chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021