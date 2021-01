Donald Trump dejó una carta a Joe Biden en el Despacho Oval

Donald Trump cumplió con una tradición en el cambio de mando pese a ser el primer presidente que no asiste a la investidura de su sucesor en 150 años.

La Casa Blanca informó este miércoles que Trump dejó una carta a Biden en el Despacho Oval de la Casa Blanca, tal y como manda la tradición. Por ahora se desconoce el contenido de la misiva.

“Es una carta entre [el presidente] 45 y [el presidente] 46”, dijo Judd Deere, vocera de la Casa Blanca.

También se supo que el exvicepresidente Mike Pence dejó una nota a la vicepresidenta Kamala Harris.

Las cartas entre presidentes suelen contener mensajes amistosos, en el que el mandatario saliente expresa sus mejores deseos al entrante.

El misterio por el contenido de la carta de Trump a Biden desató a los creadores de memes en las redes sociales.

Grant Stinchfield hizo un montaje en el que Trump dice a Biden “Joe, sabes que gane”.

I got a copy of the letter President Trump left behind for @JoeBiden pic.twitter.com/1hVbstPQuj

Otros memes muestra dibujos, textos mal escritos o imágenes de películas.

Exclusive look at the letter Trump left for Biden at the White House. pic.twitter.com/G4JgJmxept

— Denizcan James (@MrFilmkritik) January 20, 2021