FBI: otro seguidor de Trump arrestado en Queens; pidió “matar a todos” los rivales políticos

Brendan Hunt fue arrestado ayer en Queens (NYC) por supuestamente hacer amenazas en línea a funcionarios Demócratas, incluida las representantes Nancy Pelosi (Presidenta de la Cámara Baja) y Alexandria Ocasio Cortez (ACO), y el senador Chuck Schumer (NY).

La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de NYPD ayudó al FBI en el arresto. Hunt (37), también conocido en Internet como “X-Ray Ultra”, fue detenido en una casa de Gates Avenue en el vecindario Ridgewood. Supuestamente amenazó intencionalmente con asesinar a al menos un funcionario estadounidense, según la denuncia penal.

El portal “X-Ray Ultra Studios” incluye una fotografía de Hunt y enlaces cuentas de Facebook y Bitchute bajo los nombres “xrayultra”, detalló Pix11.

Entre el 6 de diciembre y el 12 de enero, Hunt presuntamente realizó una serie de publicaciones en varios portales amenazando o incitando a otros a asesinar a miembros del Congreso, según la denuncia.

“Trump, queremos una verdadera venganza contra los demócratas. Es decir, queremos que lleves a cabo una ejecución pública de pelosi aoc schumer, etc. Y si no lo haces, la ciudadanía lo hará. No vamos a votar en otra elección amañada. ¡Ponga en marcha los pelotones de fusilamiento, derribe a estos comunistas y recuperemos a Estados Unidos!”, dice uno de los mensajes.

Dos días después de los disturbios mortales en el Capitolio el 6 de enero, Hunt supuestamente publicó un video titulado “Mata a tus senadores”, que incluía el apartado “Matarlos a todos”, según la denuncia.

Hunt es actor y cineasta a tiempo parcial y trabaja como analista asistente de la corte en la Oficina de Administración de Tribunales del estado Nueva York, según los registros. Desde entonces ha sido suspendido sin paga.

