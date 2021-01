Héroe del asalto en el Capitolio sirvió como escolta de la vicepresidenta Kamala Harris en ceremonia de investidura

Eugene Goodman, identificado como el héroe de la insurrección del pasado 6 de enero en el Capitolio federal fue el oficial que escoltó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a la ceremonia de investidura este miércoles en el mismo recinto en Washington DC.

El oficial de la policía del edificio legislativo actuó este miércoles como el sargento de armas en el evento.

Goodman es recordado como el rostro de la resistencia cuando simpatizantes en pro del expresidente Donald Trump intentaron ingresar a la fuerza al pleno del Senado como parte de la movilización. Al momento de la irrupción, los legisladores debatían sobre el conteo de votos del Colegio Electoral en Arizona.

El miembro de la seguridad del Capitolio logró que los amotinados salieran por el lado contrario a las Cámaras del Senado.

En el video del enfrentamiento que se volvió viral en redes, Goodman empuja a un miembro del grupo de manifestantes que viste una camiseta con el logo de QAnon, la teoría conspirativa asociada a los seguidores de Trump.

El sujeto fue identificado como Doug Jensen, de Des Moines. Jensen fue acusado de seis cargos federales que incluyen ingreso ilegal a un recinto donde el acceso era restringido e interrumpir la conducta ordenada de las actividades gubernamentales.

News this morning: Eugene Goodman, the officer who cleverly distracted the Trump mob away from the Senate floor, saving untold lives, has been named Acting Deputy Senate Sergeant-at-Arms. pic.twitter.com/VEinVnf9bi

— Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) January 20, 2021