Mujer de Beverly Hills detenida por asalto al Capitolio es dueña de un salón de belleza

La mujer de Beverly Hills que fue arrestada por su participación en la embestida del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos es dueña de un salón de belleza.

Gina Bisignano, de 52 años, fue puesta bajo custodia el martes por la mañana por agentes del FBI que llegaron a su apartamento en la cuadra 300 de North Palm Drive en el pomposo barrio de Los Ángeles.

Más tarde la mujer apareció en una corte federal y fue acusada de desorden civil, destrucción de propiedad del gobierno y también de incitación a cometer un crimen, según una vocera del FBI en Los Ángeles.

Se le impuso una fianza de $170,000 y está sujeta a detención domiciliaria. Su audiencia preliminar será el 4 de febrero.

Las otras dos personas de Berverly Hills arrestadas por la toma del Capitolio son John Strand, de 37 años, y Simone Gold, una doctora de 55 años de edad, cuyas fianzas fueron establecidas en $20,000 y $15,000, respectivamente.

En videos que emergieron en redes sociales se le vio a Bisignano en un rol muy distinto al de dirigir un salón de belleza: incitando a la violencia en el Capitolio utilizando un megáfono cerca del ahora famoso arco de entrada: “Oigan todos, necesitamos máscaras de gas, necesitamos armas. Necesitamos patriotas fuertes y furiosos para ayudar a nuestros muchachos, no se quieren ir. Necesitamos protección”.

NEW: video shows Beverly Hills salon owner Gina Bisignano was at the head of the mob that broke into the West side of the Capitol, inciting people to violence over a megaphone as police were attacked and urging others to follow her into the building. pic.twitter.com/3x6PUHrG8P

— T (@waterspider__) January 13, 2021