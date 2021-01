Pese a bajo rendimiento, Lionel Messi aparece en el equipo ideal de la UEFA

Luego de quedar fuera del 11 ideal del año pasado que publicó la prestigiosa revista L’Equipe, Lionel Messi regresó a un equipo ideal y fue el de la UEFA que elige la afición a través de una votación.

El portugués Cristiano Ronaldo (por decimoquinta vez), el argentino Lionel Messi (duodécima) y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en el equipo masculino del año 2020 elegido en UEFA.com.

El equipo ideal quedó de la siguiente manera:

🚨It's here!🚨

𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!

🎉🙌

Read more on the chosen XI here⬇️

Who is going to have an even better 2021? 🔮

— UEFA (@UEFA) January 20, 2021