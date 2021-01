VIDEO: Los guantes de Bernie Sanders causan sensación en ceremonia de inauguración de Biden

Los invitados están acomodándose en sus lugares asignados en el Capitolio para la ceremonia de inauguración del presidente electo Joe Biden, pero algo que ha causado sensación en redes sociales son los guantes contra el frío del senador Bernie Sanders (Vermont).

Es común ver a los políticos con guantes negros, de tela, estambre o piel, pero Sanders llegó con unas manoplas muy al estilo de los suéteres tejidos para enfrentar el invierno.

“Los guantes (manoplas) de Sanders merecen un tuit propio”, escribió la periodista Dori Toribio.

Los usuarios en Twitter comentaron el estilo desenfadado del senador.

“Bernie luce como si acabara de volver de una caminata en la montaña”, escribió Stephen Browning.

Bernie always looks like he's just coming in from a hike in the Catskills. Does he not have a proper overcoat?

— R. Stephen Browning (@BrowningStephen) January 20, 2021