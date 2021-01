De vivienda a salud, Make The Road NY pide ampliar la red social a inmigrantes y trabajadores

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Respeto y dignidad. Esos son los dos valores sobre los que se asienta la plataforma política de la mayor organización comunitaria de Nueva York, Make The Road NY. La agenda que esta plataforma propone en 2021 al gobernador Andrew Cuomo y las cámaras de Albany es, en esencia, una ampliación de la red social en cuestiones como salud, vivienda, educación y seguridad personal. La red actual pese a la COVID no cubre, o lo hace de una forma insuficiente, ni a inmigrantes ni trabajadores de color en sectores de bajos ingresos.

Todos ellos tienen nombres, familias, números de seguro social o ITIN con los que pagan impuestos, e historias de duras condiciones de vida que se han complicado en los últimos 10 meses por la pandemia hasta el punto de que hablan de supervivencia.

Es el caso de Esperanza Camaño su esposo y dos hijos. La familia alquila una casa en Brooklyn que podría perder en abril. El matrimonio se esforzó en 2020 por pagar una renta que subió de $1,375 mensuales a $2,000 pero se retrasaron en los pagos y acabaron en un tribunal. Ambos perdieron su trabajo entre marzo y julio.

Camaño decía mientras se secaba las lágrimas que aunque buscan apartamentos no ven nada que no sea caro. “Necesitamos protecciones legales ante las subidas de rentas para vivir con dignidad”, dijo.

Camaño fue una de las personas que el jueves se unieron a un buen número de legisladores en Albany para presentar la plataforma de MRNY y que como primera medida pide una recuperación para todos de la COVID y que se tenga como prioridad responder a los desafíos de las desigualdades que tan evidentes ha dejado la pandemia.

Para ello se pide la creación de un fondo para trabajadores excluidos de las ayudas del desempleo y otros alivios por falta de ingresos debido a su estatus de inmigración o por haber estado encarcelado recientemente. Su crisis los es para la economía en su integridad y por eso se pide protección.

Impuestos a millonarios

¿Cómo pagar por ello? Eso es algo complicado dado el fuerte déficit del estado motivo por el cual se pide que se apruebe un nuevo impuesto para grabar los beneficios sobre el capital invertido aunque no se haya materializado (por ejemplo porque no se hayan vendido acciones y se haya cobrado de verdad el rendimiento de ellas). Pagarían este impuesto las personas que tienen más de $1,000 millones. Los beneficios sobre el capital cuando no se materializan son contables y varían porque dependen de los altibajos de las inversiones.

MRNY cree que podrían recaudarse unos $23,000 millones en un año, cantidad suficiente para pagar los beneficios de desempleo que cobraría cualquier otro trabajador a los que no son elegibles para ello. Deborah Axt, codirectora ejecutiva de esta organización, desestimó las críticas de Cuomo a este impuesto del que dice que solo es viable si es federal para evitar la salida de mil-millonarios de la ciudad. Axt dijo estar cansada de los argumentos republicanos por parte de cargos electos demócratas y recordó que estudios de varias universidades señalan que los millonarios no de sus ciudades por motivos fiscales.

Esta organización también está abogando por la cancelación de la renta y las hipotecas de los pequeños propietarios ya que debido a la COVID pagar lo que se debe va a ser muy difícil. A pesar de la moratoria de desalojos, los pagos se acumulan y muchos inquilinos han acabado con todas las ayudas recibidas. En Nueva York hay unos 92,000 sin techo y los desalojos hacen presagiar un mayor número de ellos.

Las escuelas es otro de los objetivos de MRNY que quiere que se acaben las fuertes sanciones disciplinarias que califican de inefectivas y que no solo perjudican a las comunidades negras más que al resto sino que además crean una vía para que se abandone la educación y aumente la marginación que empuja a muchos jóvenes al sistema criminal.

En esta época de pandemia, la plataforma por la dignidad y el respeto incluye la creación de un plan temporal para los neoyorquinos que estén un 200% por encima del umbral de la pobreza tienen COVID pero por su estatus migratorio están excluidos de protección. Es un paso para seguir avanzando en una protección universal.

Para pagar por estos y otros programas que proponen consideran esencial que salga adelante un paquete de ingresos llamados Invest in Our New York, con el que se estima que se pueden recaudar $50,000 millones para programas dedicados a personas de bajos ingresos. El impuesto sobre las plusvalías o ganancias de capital con el que se quiere pagar el desempleo es parte de este paquete que además contiene nuevos tramos fiscales y más altos para los “súper ricos” además impuestos a las herencias, a los ingresos por capital y las transacciones financieras además de un refuerzo para evitar la evasión fiscal.

John Liu, uno de los cerca de 20 congresistas llamados a la conferencia, explicaba que las acciones que pide esta organización son necesarias y que la tendencia de los estados es a elevar impuestos no a bajarlos.

Descriminalización trans

Norma Ureiro dice que una vez que fue a comprar un café a un Seven-11 un policía le dijo que tenia cinco minutos para salir del local. En otra ocasión la confundieron con una prostituta mientras iba con su novio. Para referirse a su situación explicó que las mujeres trans “estamos siempre hostigadas por la policía simplemente por existir”.

Es algo que puede cambiar. El Senado de Albany acordó ayer mismo ver una ley que se conoce como “walking while trans” y que criminaliza desde 1976 el estar en lugares públicos con el propósito de cometer ofensas relacionadas con la prostitución. Es algo que ha dado lugar a hostigamientos por parte de la policía a esta comunidad especialmente a los trans latinos.

MRNY tiene la derogación de esta ley en su agenda como objetivo y lamenta que durante mucho tiempo se haya arrestado a trans simplemente por pasear o caminar desde el metro hasta su casa.