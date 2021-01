El desplante de Melania a Trump y sus seguidores en Florida

La exprimera dama Melania Trump hizo otro de sus famosos desplantes al expresidente Donald Trump.

Ocurrió durante su arribo a Florida, donde la pareja y su hijo Barron vivirá en Mar-a-Lago.

Al bajar del Air Force One, la exmodelo arribó con un colorido vestido de verano, muy distinta del atuendo negro que lució al salir de la Casa Blanca.

Además de ese detalle llamó la atención el desdén de la exprimera dama para saludar a los simpatizantes del expresidente republicano, a quienes se congregó para recibirlo.

Mientras Trump se detuvo para saludarlos, Melania los miró con seriedad y siguó su camino a abordar el vehículo oficial. Incluso el expresidente se sorprendió de no verla a su lado.

Por supuesto, el video se volvió viral en redes sociales y fue muy comentado, destacando que a la exprimera dama ya no le importan más los protocolos.

Melania really said "I ain't gotta do this shit any more" 😂 pic.twitter.com/d6Hv27cnIk

— 𝐂. (@itscharl0tte) January 20, 2021