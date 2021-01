El ridículo del Real Madrid no le afecta a Zidane: “No es vergüenza, no nos vamos a volver locos”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de la escandalosa derrota del Real Madrid a manos del Alcoyano, un equipo de segunda B, en la Copa del Rey, Zinedine Zidane dijo estar tranquilo y minimizó la caída.

En su rueda de prensa más reciente, el DT del club blanco demostró que no está preocupado por la eliminación ni por su futuro, ya que también se ha especulado que este resultado pone en peligro su continuidad en el puesto.

“Es verdad que jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido normalmente, pero al final no ha sido así. No es una vergüenza, no es nada de todo eso, esto puede pasar en una carrera de un futbolista, asumo la responsabilidad, y vamos a seguir trabajando. Es otro día doloroso, no nos gusta perder. No nos vamos a volver locos“, mencionó en la conferencia.

El estratega excusó a su equipo diciendo que no salieron con la puntería fina, pero comentó que a veces eso sucede.

“Tuvimos ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes, en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Es verdad que nos ha costado, es un momento difícil, estamos fuera de la Copa”, acotó.

#YoEscuchoElVBarCaracol 🎙️"El responsable soy yo porque soy el entrenador. Los jugadores lo intentaron pero estamos fuera": Zinedine Zidane 🗣️Palabras del entrenador de Real Madrid tras la eliminación en Copa del Rey ante Alcoyano 📻Lunes a viernes, 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/8mWWpBLs7L — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 20, 2021

Finalmente, sobre su futuro, Zinedine Zidane dijo mantenerse en calma e insistió en que el resultado en la Copa del Rey fue circunstancial.

“Cuando se pierde siempre se habla, pasará lo que tenga que pasar, estoy tranquilo. Los jugadores intentan ganar el partido y a veces pasan cosas diferentes, yo lo asumo y vamos a ver lo que pasa en estos días“, concluyó.