Gana millonario premio de lotería con los números que soñó su esposo hace 20 años

Una habitante de Toronto, Canadá, obtuvo un millonario premio de lotería gracias a su perseverancia, ya que durante 20 años ha estado jugando con la misma combinación de números.

La afortunada ganadora se llama Deng Pravatoudom, tiene 57 años y es originaria de Laos, aunque llegó al país del norte hace 4 décadas. Según ella, su vida no ha sido sencilla, ya que junto con su esposo, han batallado para tener un buen trabajo y estable.

Además, con la pandemia, Deng se quedó sin empleo, pero esto no mermó sus ganas de continuar jugando a la lotería con la combinación que una vez soñó su esposo hace más de 20 años.

