Gran honor: Floyd Mayweather aparecerá en los cinturones del CMB a partir de este 2021

El CMB decidió rendir un homenaje a Floyd Mayweather Jr. y anunció que a partir de este 20201 el rostro de “Money” aparecerá en todos los cinturones del organismo.

Hoy en día, el fajín verde y oro tiene las imágenes de José Sulaimán, presidente honorario del organismo, la de Muhammad Ali, la de los dos mejores peleadores de la categoría en que se dispute el cinturón y la del campeón en turno. Ahora, se sumará la de Mayweather al lado de las cinco placas mencionadas.

🔰 We are honoring the stellar career of @FloydMayweather by placing his picture on each of its famed Green and Gold Belts 🔰 pic.twitter.com/yy7d73g6uh

— World Boxing Council (@WBCBoxing) January 20, 2021