Los primeros mensajes en Twitter de Joe Biden y Kamala Harris en sus cuentas oficiales como presidente y vicepresidenta de EE.UU.

Joe Biden y Kamala Harris, el presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, ya enviaron sus primeros mensajes oficiales desde sus cuentas oficiales en Twitter luego de la investidura de ayer que los oficializó en sus respectivas posiciones gubernamentales.

El primer tuit del presidente fue el 14 de enero y avisa a la comunidad cibernética que ésa será su cuenta a partir del 20 de enero a las 12:01 p.m. La cuenta está identificada como @POTUS; el presidente ya no estará usando la @JoeBiden.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46. — President Biden (@POTUS) January 15, 2021

En el mensaje, el demócrata además menciona las nuevas cuentas de la primera dama, Jill, y el segundo caballero, el esposo de Harris, @FLOTUSBiden y @SecondGentleman, respectivamente.

Ya en su papel de presidente en funciones, Biden tuiteó un mensaje que lee lo siguiente: “No hay tiempo que perder si se trata de hacer frente a la crisis que enfrentamos. Esa es la razón por la que hoy voy de camino a la Oficina Aval para ir directo a trabajar para actuar de manera audaz y llevar alivio inmediato a las familias estadounidenses”.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Harris también se presentó como la nueva vicepresidenta de Estados Unidos (@VP) con un mensaje en Twitter.

“Lista para servir”, lee la primera entrada de la exfiscal de California en Twitter.

Ready to serve. — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

En un tuit previo, Harris expresó: “Es un honor ser su vicepresidenta”.

It's an honor to be your Vice President. pic.twitter.com/iM3BxJzz6E — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

Jill Biden compartió un video en el que aparece con su esposo en la ceremonia de toma de posesión.

“Gracias a su fe en algo más grande que todos nosotros: que nosotros vamos a construir un mundo mejor porque lo vamos a hacer juntos”, lee el mensaje que acompaña la grabación.

Thank you for your faith in something that is bigger than all of us: that we will build a better world because we’re going to do it together. pic.twitter.com/k6JT7Os92N — Jill Biden (@FLOTUS) January 21, 2021

El traspaso de cuentas es un proceso de varias fases.

Inicialmente, Twitter transfiere las cuentas institucionales de la Casa Blanca que incluyen @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS y @PressSec de la Administración de Donald Trump’s a la Administración de Archivos Nacionales donde el contenido será archivado para uso público.

Luego de la toma de posesión de Biden y Harris, Twitter transfiere las cuentas de la Administración Biden a la red, incluyendo las de reciente creación como @SecondGentleman del esposo de Harris, Doug Emhoff.

Para la mañana de este jueves, la cuenta de la vicepresidente superaba los 7.4 millones de seguidores, mientras que la de Biden superaba los 5.1 millones.