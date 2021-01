¡Serían cancelados! Gobierno japonés estaría muy cerca de cancelar definitivamente los J.J.O.O de Tokio 2021

Desde hace semanas, se ha puesto en serios cuestionamientos la viabilidad de realizarse la próxima justa olímpica Tokio 2021 como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que ha golpeado con mayor fuerza con una tercera ola a Japón y particularmente a su capital. Este miércoles el diario británico The Times ha dado a conocer que a la brevedad el gobierno japonés dará a conocer que los juegos serán cancelados definitivamente.

Según The Times, el gobierno japonés al mando del primer ministro Yoshihide Suga, de manera privada ha decidido cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, pactados para inaugurarse el 23 de julio, debido al coronavirus y su objetivo ahora estaría puesto en buscar ser la sede de los Juegos para el próximo 2032, ya que las sedes para el 2024 y 2028 están cubiertas por París y Los Ángeles, respectivamente.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30

— The Times (@thetimes) January 21, 2021