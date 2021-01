Dueños de NY Mets donan $17.5 millones para rescatar negocios afectados por pandemia en Queens

Steve y Alexandra Cohen, nuevos dueños del equipo NY Mets, están encabezando un programa de subvenciones de $17.5 millones de dólares para pequeñas empresas de Queens.

Los dueños del equipo de beisbol donaron el dinero a través de su fundación, con subvenciones individuales de hasta $20 mil dólares que se distribuirán a tiendas familiares de minorías en los códigos postales más afectados por COVID-19.

El 30% se destinará a restaurantes y vendedores ambulantes. “Las pequeñas empresas son el alma de nuestra ciudad y COVID ha tenido un impacto devastador en ellas”, comentó Steve Cohen. “Como propietarios de los Mets, estamos orgullosos de apoyar a los propietarios de pequeñas empresas durante este momento difícil, al igual que ellos han apoyado al equipo y a la comunidad a lo largo de los años. Esperamos que esta donación les brinde algún alivio”.

Sólo las empresas minoristas o de servicios personales con 20 o menos empleados a tiempo completo y un ingreso bruto de hasta $1 millón de dólares en 2019 son elegibles para postularse. Los restaurantes que ganaron $3 millones o menos en ingresos brutos en 2019 y no tienen gravámenes fiscales abiertos o sentencias sin resolver también pueden acceder a los fondos.

Se distribuirá un total de $15 millones de dólares, y otros $2.5 millones quedan reservados para uso futuro, dijo la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad (NYC/EDC).

El presidente del condado de Queens, Donovan Richards, elogió la contribución. “Las pequeñas empresas son el elemento vital de nuestras comunidades, y no se deben escatimar gastos para evitar ni siquiera un cierre”, señaló.

Para postularse, las empresas deben estar ubicadas en un código postal de “ingresos bajos a medios” de Queens, o en una región más afectada por COVID-19, detalló Queens Daily Eagle. Más información sobre cómo solicitar fondos en el portal de NYC EDC.

