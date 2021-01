Un equipo que puede hacer época en la NBA: el “Big Three” de Brooklyn compite con los mejores de la historia

Qué revuelo causó el traspaso de James Harden a los Brooklyn Nets y ¿cómo no? Si su llegada al equipo neoyorquino hizo que conformara, al lado de Kevin Durant y Kyrie Irving, uno de los tridentes deportivos más escalofriantes que se hayan visto jamás.

El “Big Three” que ha armado Brooklyn al aterrizar a Harden, lo convierte en un súper equipo contendiente absoluto y favorito para ganar el título, pero… ¿es el trío más talentoso que ha jugado en un mismo equipo en la historia de la NBA? Probablemente lo sea, pero eso no lo hace necesariamente el mejor.

James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving, para empezar fueron elegidos, todos, en el top 3 del Draft colegial en sus respectivos años (2008, 2009 y 2011) y los tres se han mantenido en la élite absoluta de la mejor liga del mundo.

Harden y Durant ya ganaron el reconocimiento al jugador más valioso de la NBA, KD, de hecho, ganó también el MVP de las finales en las dos ocasiones que se coronó con los Warriors, Irving fue considerado el mejor en el Juego de las Estrellas de 2014 y muchos aseguran que merecía el reconocimiento en las finales de 2016.

Hablando en plata: Harden y Durant están dentro del Top 5 de jugadores de la NBA, Irving dentro del Top 10, esto es algo nunca antes visto y que genera una expectativa tan alta como lo merece la situación.

Muy pocos tríos en la historia pueden ser comparados con el que armó Brooklyn para esta temporada, pero hagamos un repaso de los mejores y por qué los Nets tienen unos grandes zapatos qué llenar:

