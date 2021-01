Al menos $7 mil millones costará renovar el terminal de buses Port Authority de Nueva York

Tras ocho años de estudios, finalmente ayer la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) presentó su informe final para renovar su estación de buses en la calle 42 West de Manhattan.

Se espera que la remodelación cueste entre $7 mil millones y $ 10 mil millones de dólares, aunque la Autoridad Portuaria se negó a dar un número sólido, citando contingencias en curso.

“El plan rehabilitaría y ampliaría el actual terminal de autobuses, el más transitado del país. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, la agencia que opera el terminal, espera que la nueva instalación acomode 1,000 autobuses durante la hora pico de la tarde, frente a los 850 actuales”, comentó The New York Times.

“Todo el mundo conoce este terminal de autobuses. Muy pocos tienen algo bueno que decir al respecto”, admitió el director ejecutivo de PANYNJ, Rick Cotton, durante una sesión informativa en video sobre el plan. “Ya es hora de que este edificio sea reemplazado”.

Las rampas existentes del terminal, que se extienden por varias cuadras al oeste desde la 8av entre las calles 38 y 42, serán reemplazadas por un edificio de almacenamiento de autobuses y dos nuevos parques públicos. El almacenamiento adicional mantendrá a los buses vacíos fuera de la carretera durante las horas pico, destacó New York Post.

Si se aprueba el plan y se encuentran los fondos, la construcción comenzaría en 2024. El terminal de buses se construyó originalmente en 1950 y luego se expandió en 1981. Nunca más fue actualizado y hoy luce deteriorado, además de ser una zona de alta inseguridad, basura e indigencia.

Los planes de renovación comenzaron en 2013 y se han revisado muchas veces, destacó Fox News. El diseño anunciado ayer se anticipa a lo que vendrá en el futuro: se construirá infraestructura para autobuses eléctricos y 30% mayor volumen de tráfico con respecto al previo a la pandemia.

El exterior lucirá más brillante, abierto y acogedor. Si se aprueba el plan, en 2018 se abrirá una instalación temporal a una cuadra de allí, mientras se construye un nuevo terminal encima del actual, con rascacielos y áreas verdes, a ser inaugurado en 2031.

El financiamiento para el proyecto de reemplazo del terminal de autobuses incluye $3 mil millones de dólares en el actual Plan Capital de la Autoridad Portuaria 2017-2026. Se proporcionarían fondos adicionales a través de otras fuentes, indicó un comunicado de la PANYNJ.

También se buscan fondos federales de la FTA, previa revisión ambiental bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA).

El pasado 1 de enero, se inauguró la nueva cara de la vecina Penn Station, también en Midtown West, que sirve al transporte ferroviario y se conecta con el Metro de Nueva York y Madison Square Garden.

