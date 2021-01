Inauguraron la impresionante nueva cara de Penn Station, el terminal “cenicienta” de Nueva York

Penn NYC, la estación de trenes más concurrida del hemisferio Occidental, fue víctima de años de deterioro y abandono. Pero al cierre del problemático 2020, pudo finalmente mostrar una cara renovada en algunas de sus áreas.

El interior de la nueva sala de trenes de Penn Station, integrada al histórico edificio de la oficina de correos Farley en 8 Av, frente al Madison Square Garden, fue develado durante una ceremonia de inauguración el miércoles y abierta al público ayer 1 de enero.

“Moynihan Train Hall” cuenta con un área de espera con tragaluz de 255 mil pies cuadrados y 92 pies de altura. Tras una inversión de $1.6 mil millones de dólares servirá como un centro para Amtrak y Long Island Rail Road (LIRR), junto a 700 mil pies cuadrados de espacio comercial y comedor, detallaron las autoridades.

En el interior, los viajeros tienen acceso a la enorme sala abierta, con conexiones de escaleras mecánicas a las plataformas de los trenes y a la zona clásica de la 7ma Avenida, que sigue en remodelación.

La nueva gran atmósfera con “techo de cielo” ofrece un marcado contraste con los túneles subterráneos cavernosos con poca luz que el gobernador Andrew Cuomo comparó una vez con el “Infierno” de Dante.

“Construimos esto como una declaración de quiénes somos y quiénes creemos que somos y quiénes aspiramos a ser”, dijo Cuomo al abrir el salón el miércoles. “¿Es audaz, sí, porque ese es el espíritu de Nueva York y esa es la declaración que queremos hacer a nuestros visitantes, a nuestros niños y a las generaciones futuras”.

Además de su tragaluz, la sala Moynihan cuenta con instalaciones de los artistas Kehinde Wiley, Stan Douglas y Elmgreen & Dragset. “La pieza de Wiley es un trío de imágenes de vidrieras que muestran breakdance sobre un fondo de cielo azul, mientras que el dúo artístico Elmgreen & Dragset contribuyó con un modelo de un rascacielos al revés que cuelga del techo”, describió New York Post.

Penn Station se construyó en la década de 1960 después de la tan difamada destrucción de su predecesor edificio Beaux-Arts. El nuevo espacio lleva el nombre del difunto senador Daniel Patrick Moynihan, quien en la década de 1990 ideó la idea de reutilizar el edificio de la oficina de correos para el transporte público.

Antes de la pandemia, Penn Station atendía un promedio de 600 mil pasajeros en días laborales, según The New York Times.

“Se ha hablado de la transformación de Penn Station durante décadas, pero nadie logró hacer nada, por lo que el año pasado anunciamos un plan para abordar las condiciones obsoletas, ineficientes y potencialmente peligrosas de la estación”, dijo el gobernador Cuomo en 2019.

A historic day in our city.



With the opening of Moynihan Train Hall at Penn Station and the new East End Gateway at 7th Avenue and 33rd Street, @LIRR customers are finally getting world-class facilities befitting the greatest city in the world.

@NYGovCuomo got it done. pic.twitter.com/OWlvKtQDKz

— MTA. Wear a Mask. Stop the Spread. (@MTA) December 30, 2020