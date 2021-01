Doctor es sospechoso de haber matado a su esposa en Nueva York

Dr. William Winkler, un gastroenterólogo de Nueva York, está siendo considerado sospechoso en la muerte de su esposa Janet Baran (67), aparentemente estrangulada dentro de su hogar en el Upper East Side de Manhattan.

Baran fue descubierta en su hogar de lujo en 110 East 87th St, con abrasiones en el cuello, justo después de las 10 p.m. del miércoles y declarada fallecida en la escena. Sus heridas eran “consistentes con estrangulamiento”, según fuentes policiales. Y parecía que estuvo muerta dentro de la casa durante más de un día.

El doctor, quien llamó al 911 insistiendo en que no había visto a su esposa en un par de días, fue arrestado en la escena por violar la orden de protección que le había puesto Baran, informó New York Post.

Ahora los investigadores están investigando si estuvo involucrado en la muerte de su esposa, pero el caso aún no ha sido declarado homicidio. La pareja tenía antecedentes de violencia doméstica, dijeron fuentes policiales.

“Be careful what you wish for,” said Donna Perri after finally finding out that her sister Janet Baran had been strangled on the Upper East Side by her abusive husband. @Tomtracyv @lmcshanenydn @NYDailyNews https://t.co/bsOahSzSZM

— brittany.kriegstein (@BKriegstein) January 22, 2021