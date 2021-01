FBI atrapa a fugitivo de homicidio en bar boricua de Nueva York, 14 meses después

Jamaad Mikal Murphy, solicitado activamente desde finales de 2019 por un homicidio, fue capturado por la policía estatal (NYSP) y agentes federales del FBI en el norte de Nueva York.

Murphy, de 27 años, fue hallado en una casa en Ramapo, condado Rockland. Fue llevado a la cárcel del condado Orange, donde quedó en prisión preventiva sin derecho a fianza.

Murphy supuestamente se peleó con Matthew Napoleoni (23) dentro del establecimiento “Made in Puerto Rico Latin Cuisine and Sports Bar” en Wallkill (NY) el 3 de noviembre de 2019. La disputa se extendió al estacionamiento, donde Murphy le disparó fatalmente a Napoleoni y luego huyó, según la policía.

Un gran jurado en el condado Orange acusó a Murphy en ausencia del asesinato del 17 de diciembre de 2019.

En abril de 2020, el FBI anunció una recompensa de hasta $10 mil dólares por información que condujera a la captura de Murphy. Los federales dijeron que el fugitivo probablemente estaba “armado y era peligroso”.

“Tiene vínculos con Carolina del Norte y Georgia”, dijo el FBI en ese momento. Pero al final, después de una “búsqueda intensiva de 14 meses”, las autoridades lo encontraron en un condado de Nueva York.

The #FBI is offering a reward of up to $10,000 for information leading to the arrest of Jamaad Mikal Murphy, wanted for his alleged involvement in the murder of another man outside of a restaurant in Wallkill, New York, on November 3, 2019: https://t.co/oOquA2OmNA pic.twitter.com/ByZCCPXhem

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 3, 2020