Hombre murió baleado por NYPD tras perseguir a una mujer con un cuchillo en El Bronx

Un hombre que persiguió a una mujer con un cuchillo y enfrentó a dos agentes, murió baleado por la policía anoche en una calle en El Bronx (NYC).

El tiroteo fatal ocurrió en East 233rd Street cerca de Barnes Avenue en Wakefield, poco después de las 6 p.m. El hombre no identificado estaba armado con un cuchillo mientras perseguía a una mujer por el medio de la carretera, según los investigadores.

Dos oficiales de narcóticos cercanos escucharon los gritos de ayuda de la mujer y se apresuraron, dijo la policía. El jefe de departamento de NYPD, Terence Monahan, dijo que los dos policías, un sargento y un detective, se identificaron y ordenaron al atacante que soltara el cuchillo. Sin embargo, no obedeció y los enfrentó.

Fue entonces cuando los oficiales dispararon alrededor de media docena de tiros, hiriendo al hombre. Lo llevaron a un hospital cercano, donde murió.

Monahan dijo que el occiso y la mujer que perseguía habían tenido una disputa que condujo al incidente mortal. “Se acercó a ella, la amenazó, dijo que la iba a matar por no llamarlo”, narró Monahan en una conferencia de prensa.

La mujer a la que perseguía resultó ilesa en el altercado, mientras que los dos oficiales fueron trasladados al hospital como medida de precaución, reportó NBC News.

The man was armed with a knife as he chased a woman down the middle of the road, according to investigators, and then charged at officers who ordered him to drop the weaponhttps://t.co/pOHCua7Gzt

— NBC New York (@NBCNewYork) January 22, 2021