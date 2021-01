Doctor robó vacunas COVID-19 y fue atrapado por presumirlo

Dr. Hasan Gokal fue despedido y acusado de robar nueve dosis de la codiciada vacuna COVID-19 mientras trabajaba en un sitio de vacunación en Texas.

Gokal, quien trabajaba con el sistema de salud pública del condado Harris, fue acusado de robar las dosis de un sitio de vacunación en Humble el 29 de diciembre, anunció la fiscal de distrito Kim Ogg, en un comunicado.

Una semana después, Gokal se jactó del robo con un compañero de trabajo, quien luego lo reportó con sus supervisores, dijo la fiscal Ogg.

Según la acusación, Gokal robó las dosis para dárselas a su familia y amigos, en perjuicio de otras personas con mayor prioridad.

“Abusó de su posición para poner a sus amigos y familiares en fila frente a personas que habían pasado por el proceso legal para estar allí”, denunció la fiscal. Ahora enfrenta hasta un año de cárcel y una multa de $4 mil dólares.

El abogado Paul Doyle defendió a su cliente argumentando que las vacunas habrían expirado de todos modos. El “Dr. Gokal es un servidor público dedicado que se aseguró de que las dosis de la vacuna COVID-19 que de otro modo hubieran expirado fueran a los brazos de las personas que cumplían con los criterios para recibirla”, dijo en un comunicado a KHOU11.

