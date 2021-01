El FBI investiga explosión en un iglesia bautista de Los Ángeles que es acusada de discurso de odio

Las autoridades investigan un acto de vandalismo, además de una explosión ocurrida este sábado en una controvertida iglesia en El Monte, una ciudad al este de Los Ángeles.

“El FBI acudió junto a la policía tras un ataque con IED [un dispositivo de explosión improvisado] colocado en la iglesia First Works Baptist”, indicó Laura Eimiller, vocera del FBI en Los Ángeles.

Ella dijo que al inicio de la investigación los agentes estaban procesando la escena y que aunque el artefacto ocasionó daños en el lugar, no se reportó ningún herido.

The FBI responded overnight with @elmontepolice & @LASDHQ to an #IED attack at the First Works Baptist Church in El Monte, CA. Bomb Techs & the FBI's Evidence Team continue to process the scene. If you have a tip about the responsible party, please call 3104776565. #SeekingInfo pic.twitter.com/LobrjbrZtx

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 23, 2021