Aprende Institute despega en EEUU

La crisis financiera de 2008 le llegó a Marcelo Claure en el lugar equivocado. En aquel momento tenía una empresa inmobiliaria de alquiler de apartamentos alrededor de universidades para estudiantes que hasta entonces había sido un negocio que describe como “espectacular”. Pero el sector de los bienes raíces fue el más vulnerable de todos a aquella recesión. Hoy, sin embargo, por lo que hace su nueva empresa, admite que no podía estar “en un lugar mejor”.

Este boliviano es el fundador y CEO de Aprende Institute, una academia de oficios de alta demanda. Las clases se imparten en internet y están dirigidas a la comunidad latina. Alrededor de medio millón de personas se ha formado o lo está haciendo en cocina, belleza y moda, nutrición u oficios de manuales como instalador de placas solares o mecánica, que forman parte de la oferta de formación en la red que ofrece esta empresa.

“[La] COVID ha acelerado todo, lo que tenía que suceder en un año ha sucedido en uno”, explica a este diario. Claure dice que se han dejado zanjadas las dudas de si se puede aprender on line, la falta de valoración de la educación a distancia o el modelo de negocio en la red. Ahora, es “parte del modus operandi de la sociedad”.

Aprende Institute era una de las empresas que nació en la incubadora de ideas que tenía este empresario e inversionista como parte de un fondo de venture capital, MC Capital. Claure había centrado sus inversiones en el sur de Florida y Latinoamérica y fue el lugar donde se desarrolló este centro de estudios. Al principio–en 2016–, y como todo, era una idea que iba tomando forma e inicialmente se centró en la gastronomía. Contrató a un CEO para llevarlo pero en 2019 se dio cuenta de que “había algo grande” y se empezó a involucrar más en la empresa. En julio de ese año se hizo con las riendas de Aprende Institute.

El camino que ha recorrido Claure como empresario hasta llegar a este negocio ha estado lleno de iniciativas y experiencias. Empezó tras estudiar ingeniería industrial en Boston University, motivo por el que vino a EE UU en 1994. Su primer trabajo fue consultor de tecnología con operadoras celulares pero poco después se unió a la empresa que estaba poniendo en marcha su hermano Marcelo en Miami. Se trataba de Brightstar, un distribuidor de inventario obsoleto que se revendía. Aquella empresa fue la más grande hispana en EEUU durante años. En dos años pasó de tener una decena de empleados a 500.

Toda la familia Claure trabajaba en la empresa. “Era una fraternidad gigante”, dice de buen humor Martín decidió salir al cabo de un tiempo y hacer un MBA. Su hermano terminó vendiendo la empresa a la operadora Sprint, de la que fue CEO entre 2014 y 2018.

Fue en su vuelta a la Universidad para el master cuando Claure puso en marcha el negocio de bienes raíces. Tras la crisis se centró en una empresa en Perú de venta de minutos de móviles que ya existía para crea en ella puntos de agentes bancarios de distintas entidades financieras que luego vendió. Y antes de Aprende, creó con una empresa financiera un ETF ligado al litio, básico para las baterías.

“Siempre hay oportunidades”, dice tras repasar su biografía como inversionista y emprendedor. De las cosas que le han salido bien habla con satisfacción, pero también de lo que no. “Se aprende mucho de los fracasos”. Su idea es que al frente de una empresa hay que equivocarse rápido, corregir errores y aprender hasta que lo que se tenga entre manos funcione. “Y si el mercado es grande y uno encuentra un pedacito de mercado que cuadre entonces you are on to something“.

Aprendizaje audiovisual

El método de aprendizaje que propone Aprende se basa en vídeos y lecciones interactivas. Un profesorado que además está “a un WhatsApp de distancia de un estudiante si tiene dudas o necesita asesoramiento”.

La producción está en México donde tienen un estudio con ocho sets y un equipo de producción de más de 100 personas. El equipo docente lo forman 60 expertos en nutrición, cocina, mecánica, etcétera. En total, la empresa emplea a unas 300 personas en México, Bogotá y Miami.

Claure explica que Aprende está dirigido a un público que quiere una salida vocacional y necesita un aprendizaje estructurado. “Nosotros encontramos espacios donde la gente está ganando dinero, está trabajando pero no hay una oferta de aprendizaje. Si quieres aprender a maquillar o repostería o instalar paneles solares que es como muchos hispanos se ganan la vida, ¿a dónde vas?”. Las opciones, dice, son ir a un instituto o escuela muy cara o aprender en Youtube sin disciplina

“Hemos encontrado es un espacio muy grande, totalmente desatendido”. Su modelo, dice, “es lo más cerca que hay de ir a estudiar pero cuesta una fracción de lo que cuesta la escuela. Además de las escuelas de oficios, se ha añadido una quinta que Claure dice que le gusta mucho, para cuando una persona que ya tiene una habilidad determinada pueda aprender a manejar sus cuentas, mercadotecnia, gestión, “es la más nueva pero creo que es donde podemos tener mucho impacto en nuestros estudiantes”

“Hemos tenido desafías operativos [por la COVID] pero sin duda siento que estamos en el lugar correcto en el momento correcto”.

Aprende estaba muy enfocada en Latinoamérica en 2019 pero vieron que tenía más sentido el mercado hispano de EE UU “porque no hay una persona más emprendedora, con más ganas de salir adelante que una persona que emigra a otro país, que deja todo y salir adelante”, afirma Claure.

Hoy EE UU supone el 80% de un negocio que ha crecido por encima de lo calculado y que tiene previsto tener ingresos de $1.2 millones el mes de enero, cuatro veces más que el año pasado debido a la pandemia, por las nuevas escuelas nueva oferta educativa y también porque quien entra en los cursos hace más.

Su objetivo es consolidar la academia en la red en EEUU “y volvernos el Netflix de aprendizaje de educación de desarrollo personal para la comunidad hispana del país. Queremos ser referentes de habilidades practicas vocacionales en el mercado hispanohablante”. “El consumidor aquí es más exigente, su demanda mas nos va a ayudar a ser mejores”, explica.

Inversionistas

Una de las primeras cosas que Claure hizo fue levantar capital externo para su empresa. Inicialmente el dinero para montarla era el propio y el de su hermano Marcelo pero quería que entraran otros inversionistas. ¿Por qué?

Porque valida la idea que uno tiene. “Hasta que no venga alguien y diga me encanta lo que estás haciendo y estoy dispuesto a invertir, no sabes si lo que estás haciendo fuera de tu burbuja es algo que tiene valor”, explica. Para Claure la clave es salir de la burbuja y que una persona más inteligente te diga que es una buena idea y apueste por ella.

Aprende Institute ha conseguido levantar un total de $5.2 millones. El inversionista principal es Reach Capital, y también participan Angel Ventures, 500 Start ups y Fernando Fabre de MatterScale Ventures.

Distintos sectores

Bienes raíces, tecnología, litio, educación. ¿Cómo se puede emprender en sectores tan distintos? Claure dice que esa es la perspectiva de ser un inversionista. “Uno está mirando por dónde se mueven las cosas, por dónde soplan los vientos y dónde se abren oportunidades”. Hay que pensar siempre en cosas grandes y buscar soluciones a la frustración cuando algo no funciona bien

“La clave es rodearse de gente que es más inteligente que uno, ya sea con inversores, socios, compañeros de trabajo, el secreto del éxito en mi opinión es ese. Sobre todo los equipos que uno logra armar”, asegura.

También se necesita tolerancia “para fracasar y aprender de ello”.