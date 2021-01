Mariana “La Barby” Juárez defiende a Cecilia Galliano tras acusaciones de robo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mariana “La Barby” Juárez defiende a su amiga Cecilia Galliano, luego que se dijera que había robado miles de pesos tras participar en la obra ‘Solteras en Cuarentena’.

Fue en septiembre cuando Galliano, la boxeadora y María José Suárez armaron un show virtual y el cirujano estético Gamaliel Román decidió darle un patrocinio a la argentina de $200 mil pesos, supuestamente.

Sin embargo, una revista de circulación mexicana aseguró que Ceci se había quedado con varios miles de pesos, por lo que sus amigas podrían demandarla, algo que Juárez niega.

“Por todo lo que salió me enteré que el doctor no había hecho el pago completo y que había hecho nada más la mitad, lo cual no entiendo qué reclaman si Ceci no recibió todo el dinero, cómo se va a robar $100 mil pesos si no lo recibió“, dijo.

La pugilista ha hablado tanto con Ceci como con Majo y espera que pronto se solucione el malentendido, pues ella está segura que la argentina tiene las manos limpias.

“Yo estoy feliz porque no se debió nada, esto de montar un show online es caro, pero yo salí contenta, dándome cuenta que puedo hacer más cosas

“No dudo que más adelante podamos retomar la obra y presentarla, ya cuando todo esté más tranquilo“, agregó.

ASÍ LO DIJO

“Platiqué con Cecy, dándole todo mi apoyo, que de mí ni se preocupara… y a Majo le sugerí que platicara con Ceci y checaran sus dudas y se aclararan las cosas y que no se clavó ningún dinero”.

Mariana “La Barby” Juárez, boxeadora.

POR: Elizabeth García