7-Eleven te deja pasar la noche en una de sus tiendas jugando videojuegos y comiendo todo lo que quieras

Si uno de tus sueños es pasar la noche en una tienda en donde puedes comer todo lo que haya, ahora podrías volverlo realidad, pues 7-Eleven está lanzando una promoción en donde el premio es precisamente este, además de que podrás jugar videojuegos toda la velada.

De hecho, la cadena de tiendas dejará que el ganador y un acompañante se queden a pasar la noche en una sucursal nueva, un día antes de que esta abra. Asimismo, la tienda tendrá una pantalla grande y un PlayStation 5, y obviamente tendrás permiso de comer todo lo que quieras de la tienda.

On Monday, 7-Eleven announced it is teaming up with Airbnb and Sony to offer a one-of-a-kind gaming experience. https://t.co/2mG4e7wMvE

— News 4 Buffalo (@news4buffalo) January 26, 2021