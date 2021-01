Corte masivo de internet en la costa este interrumpe trabajo en remoto y clases online

Muchas personas de la costa este estadounidense estuvieron sin internet durante parte del martes debido a problemas con el servicio Verizon Fios.

Decenas de miles de personas reportaron interrupciones en Boston, Nueva York, Washington y otras ubicaciones cercanas, según Downdetector.com, un sitio web que rastrea las quejas sobre interrupciones del servicio. Los afectados también señalaron que había habido interrupciones en servicios como Gmail, Zoom o Slack.

Verizon reconoció la interrupción de su servicio, aunque no dijo si los problemas con Fios eran la causa principal del acceso poco confiable de los clientes a varios servicios de Internet. Google (GOOGL), Slack y Zoom no dijeron si habían tenido problemas.

“Somos conscientes de un problema que afecta la calidad del servicio de Fios en todo el corredor noreste”, dijo Rich Young, portavoz de Verizon. “Nuestro equipo de red está completamente comprometido. Estamos trabajando en el origen y ya hemos visto que los niveles de servicio comienzan a restablecerse“, añadió.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) dijo que está investigando los cortes.

“Hemos visto informes de cortes relacionados con Internet en la costa este, lo que dificulta que las personas trabajen de forma remota y vayan a la escuela en línea“, dijo la presidenta interina de la FCC, Jessica Rosenworcel, en un tuit.

We have seen reports of internet-related outages on the East Coast, making it difficult for people to work remotely and go to school online. The @FCC Public Safety and Homeland Security Bureau is working to get to the bottom of what is going on.

— Jessica Rosenworcel (@JRosenworcel) January 26, 2021