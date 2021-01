Revelaron que una enfermera golpeaba a la abuelita de Thalía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En días pasados, Laura Zapata denunció a través de sus redes sociales que el personal de la casa de asistencia en la que se encuentra su abuela había cometido negligencia, pues nunca le avisaron que la señora tenía escaras enormes en su cuerpo, y aunque ya hizo la denuncia correspondiente, la actriz revela que la pesadilla continúa.

En entrevista con “Ventaneando”, la hermana de Thalía contó que doña Eva Mange le reveló que una de las enfermeras que supuestamente la cuidaba y atendía, en realidad la agrede físicamente y su miedo a que le puedan hacer algo es tan grande que inclusive había dejado de conversar desde hace ya un par de semanas.

“Yo me había encontrado a mi abuelita en completo silencio de la intimidación en la que la tenían. Ya empezó a hablar otra vez y lo primero que me dijo fue: “Que no venga esa maldita. No me dejes, llévame a la casa, por favor”. Todo eso lo tengo grabado y yo me imagino que esta persona la inyectaba para tenerla dormida todo el tiempo y que ella no dijera nada. El cuento de terror sigue”, dijo Laura.

Para finalizar, la actriz reveló que a raíz de que todo se diera a conocer, el asilo decidió tomar medidas drásticas con ella como por ejemplo cortarle el internet, mandarle una carta notariada en la que se le prohíbe salir de la habitación, impedir que hable con los otros inquilinos del lugar y levantarle falsos para intimidar a los otros ancianitos.

Sigue leyendo: ¿Por qué desaparecieron las redes sociales de Ninel Conde?