El COVID y la crisis fiscal imponen que la Legislatura apruebe reformas a la Libertad Condicional

Una numerosa manifestación virtual reclamó este miércoles a la Legislatura estatal la aprobación urgente de dos proyectos de libertad condicional que están estancados en Albany.

Los argumentos de los manifestantes son sólidos. Sostienen que el avance de la pandemia de COVID entre la población carcelaria y la crisis fiscal estatal, justifica que la Legislatura actúe en un momento que aprobar las leyes ahorrarán dinero y salvarán vidas.

De acuerdo con los defensores, unas 50,000 personas están encarceladas en las prisiones del estado de Nueva York. Desde el inicio de la pandemia, más de 4,500 personas encarceladas en las prisiones dieron positivo por COVID, más de 1,000 en el último mes. Treinta prisioneros han muerto de COVID hasta ahora, incluidas 12 muertes solo en las últimas cinco semanas.

Alrededor de 600 defensores de víctimas, sobrevivientes y familias afectadas por el encarcelamiento, apoyadas por legisladores de varios distritos de Nueva York, que se identificaron como promotores de la plataforma de la Campaña Popular por la Justicia en la Libertad Condicional, exigieron la aprobación de los proyectos de ley de Libertad Condicional para Ancianos y Libertad Condicional Justa y Oportuna. (Elder Parole and Fair & Timely Parole).

Reformas urgentes

“Las leyes de Nueva York se han centrado sin cesar en criminalizar y encarcelar a los negros, inmigrantes y miembros de minorías de bajos ingresos. Tenemos la obligación de aprobar una legislación que reformará sistemáticamente el sistema de libertad condicional de nuestro estado”, dijo el senador estatal Gustavo Rivera, patrocinador del proyecto de ley de Libertad Condicional Justa y Oportuna.

Los activistas denunciaron que actualmente hay brotes del virus en las cárceles de Attica, Albion, Bedford Hills, Coxsackie, Bare Hill, Clinton, Woodbourne, Groveland, Cayuga y Walsh.

Rachel Herzog, del Centro de Tratamiento de Víctimas del Crimen, dijo que su organización cree que todos los prisioneros tienen la capacidad de cambio y crecimiento.

“La libertad condicional en Nueva York no reconoce esas capacidades. Por eso apoyamos estos proyectos de ley”, enfatizó Herzog

La asambleísta estatal demócrata Carmen De La Rosa, patrocinadora del proyecto de Libertad Condicional para Ancianos, se mostró orgullosa y optimista de impulsar esta iniciativa.

“Hemos visto como en las garras de una pandemia, nuestros ancianos encarcelados más vulnerables han muerto de COVID. Debemos actuar para hacer justicia”, dijo De La Rosa.

“Como sobreviviente adulta que he dedicado mi tiempo en la cárcel a la rehabilitación personal para poner fin al abuso sexual infantil y todas las formas de violencia sexual en el país, sé que no podemos terminar la violencia con más violencia y luego llamarla justicia”, dijo Luz Márquez Benbow.

Comisionados deben ser de la comunidad

Las organizaciones que impulsan Campaña Popular por la Justicia en la Libertad Condicional también abogan para que el gobernador Andrew Cuomo proporcione personal completo a la Junta de Libertad Condicional con 19 comisionados que provengan de comunidades que han sido directamente afectadas por el encarcelamiento masivo y que tengan antecedentes profesionales y clínicos que incluyen trabajo social, enfermería, servicios de reingreso y otros campos que permiten a ellos poder evaluar a las personas encarceladas.

Apoyo de legisladores

“Es un imperativo moral que nuestro sistema correccional ofrezca a las personas encarceladas una oportunidad significativa para la rehabilitación y el reingreso a sus comunidades. En medio de la pandemia, las personas mayores encarceladas son las que corren mayor riesgo de morir tras las rejas y, al mismo tiempo, tienen las tasas más bajas de reincidencia”, declaró el senador estatal Brad Hoylman, que preside el Comité Judicial y patrocinador del proyecto de ley Libertad Condicional para Ancianos

La presidenta del Comité de Víctimas del Crimen y Corrección, la senadora estatal Julia Salazar, dijo que el sistema de encarcelamiento no repara el daño para los sobrevivientes, y frecuentemente perpetúa crea daño y violencia.

“Es absolutamente fundamental que los proyectos de ley de Libertad Condicional para Ancianos y Libertad Condicional Justa y Oportuna”, agregó Salazar.

Entre tanto, el presidente del Comité de Corrección de la Asamblea estatal y patrocinador del proyecto de ley de Libertad Condicional Justa y Oportuna, David Weprin, dijo que la reforma de la justicia penal es esencial en este momento que la pandemia de COVID-19 está extendiéndose desenfrenadamente por las instalaciones correccionales.

José Saldaña, director de la Campaña Liberación de Personas Mayores en Prisión (RAPP), comentó que es necesario detener la venganza y promover la curación.

“Es hora de que los legisladores de Albany aprueben sin más dilatorias el proyecto de ley de libertad condicional para ancianos y la ley de libertad condicional justa y oportuna”, observó Saldaña.

La coalición

La plataforma de la campaña cuenta con el apoyo de más de 250 organizaciones entre las que se incluyen: Release Aging People in Prison Campaign, Parole Preparation Project, VOCAL-NY, Citizen Action, New Hour for Women and Children, NY Communities for Change, Center for Community Alternatives, Capitol Area Against Mass Incarceration, Osborne Association, NY Civil Liberties Union, FWD.us, #HALTsolitary Campaign, Legal Aid Society, Center for Justice at Columbia, CUNY Law Defenders Clinic, NYU Law’s Center on Race, Inequality, and the Law.

Qué dicen los proyectos pendientes

Libertad Condicional para Ancianos (S.15 / A.3475) permitiría a la Junta Estatal de Libertad Condicional proporcionar una evaluación para la posible liberación de libertad condicional a personas encarceladas de 55 años o más que ya han cumplido 15 años o más, incluidos algunos de los más ancianos y enfermos del estado.

Libertad condicional justa y oportuna (S.1415) proporcionaría revisiones de la libertad condicional más significativas para las personas encarceladas que ya son elegibles para la libertad condicional.

Datos cruciales

50,000 personas están encarceladas en las prisiones del estado de Nueva York

4,500 prisioneros dieron positivo por COVID desde el inicio de la pandemia

1,000 prisioneros dieron positivo el último mes

30 prisioneros han muerto de COVID hasta ahora,

12 muertes solo en las últimas cinco semanas.