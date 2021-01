Senado analiza plan para bloquear a Trump ante poca esperanza con ‘impeachment’

Aunque el juicio político al expresidente Donald Trump avanzará en el Senado, los demócratas no lograrán los votos suficientes para “sentenciarlo”.

El senador Tim Kaine (Virginia) reconoció que aunque el proceso avance, la votación de los republicanos dejó en claro que no se conseguirán los 67 votos para una condena al exmandatario.

“El voto en la moción Paul de ayer dejó completamente en claro que no estaremos cerca de los 67 votos”, indicó.

Sin embargo, el demócrata dijo que hay un plan para “vetar” al expresidente de que se presente en una nueva elección.

Sen. @timkaine: "The vote on the Paul motion yesterday was completely clarifying that we're not going to get near 67 votes." pic.twitter.com/m6yNLN23Lu

— CSPAN (@cspan) January 27, 2021