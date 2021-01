Ron Rivera, entrenador en jefe de Washington, gana la batalla contra el cáncer de piel

En agosto del 2020, el head coach de Washington Football Team, Ron Rivera anunció que fue diagnosticado con cáncer de piel, pero aseguró en ese entonces que se encontraba en una etapa temprana del mismo. Ahora, este jueves, la esposa y la hija del entrenador de 59 años, revelaron que su tratamiento fue exitoso y ha logrado vencer al cáncer.

“Las oraciones han sido respondidas. Gracias a todos los doctores y enfermeras que nos ‘entrenaron’ a @RiverboatRonHC y a mí y nos dieron el plan de juego ganador para derrotar al cáncer. ¡La tomografía por emisión de positrones lo dijo todo, cáncer, perdiste esta pelea! #RiveraStrong “, escribió su esposa Stephanie Rivera en Twitter.

Prayers have been answered. Thx to all the Drs & nurses who “Coached up” @RiverboatRonHC and me and gave us the winning game plan to defeat cancer. The PET scan said it all, cancer you lost this fight! #RiveraStrong

— Stephanie Rivera (@CoachRiv2) January 28, 2021