Comandante con la pólvora mojada: La Juventus ganó, pero Cristiano otra vez se fue en blanco

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico del fútbol profesional, pero hasta los mejores pasan por rachas negativas y para él que esta es una de ellas, ya que sumó su tercer partido consecutivo sin anotar y eso es algo muy raro en el delantero, ya que no hilaba tres encuentros de liga en blanco desde agosto del 2019.

La Juventus derrotó al Sampdoria a domicilio por marcador de 0-2, los goles corrieron a cargo de Federico Chiesa al 20’ y Aaron Ramsey pasados los 90 minutos de juego, en un encuentro en el que los de Turín fueron superiores a su rival, los dominaron de principio a fin y lucieron más peligrosos; sin embargo, les faltó contundencia para reflejar en el marcador su amplio dominio. Y es que la estrella de la Vecchia Signora, Cristiano Ronaldo, lució apagado, y generalmente, cuando esto sucede, el equipo sufre.

La jornada fue mala para el portugués en lo individual, ya que además de la racha negativa, también se llevó un susto en la primera mitad, cuando recibió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo que, por unos instantes, puso en duda su continuidad en el encuentro. Una vez que se reincorporó pudo seguir hasta el final del partido, pero sin dejar su huella en la pizarra, aunque esto no es algo que le preocupe al DT de la Juve.

“Para nosotros no es importante que marque en todos los partidos, lo importante es que gane”, dijo Andrea Pirlo a la prensa al final del encuentro.

PIRLO ON CRISTIANO RONALDO:

"For us it is not important that he scores in all the matches, the important thing is that he wins, he always gives his contribution, tonight he made a good assist for the second goal, it's okay even when he fails to score his goals'' pic.twitter.com/1I0gkzzab8

