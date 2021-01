El arma secreta de Avni Yildirim para vencer al “Canelo” Álvarez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

De cara al duelo que tendrá contra Saúl Álvarez, Avni Yildirim se prepara para vencerlo y par ello tiene un arma muy especial que consiguió en días recientes: su equipo contrató a Joel Díaz, un entrenador mexicano que conoce bien el boxeo azteca y que lo está preparando para el gran desafío que tiene enfrente.

Según reveló ESPN, esa fue la condición que el turco le puso a su equipo antes de que cerraran la pelea con el “Canelo” Álvarez. Quería contar con Díaz en su esquina o de lo contrario no subiría al ring.

“Llegamos esta semana a Turquía, Yildirim le dijo a sus representantes que si no entrenaba conmigo, no peleaba el 27 de febrero; me llamó y vamos a trabajar para un reto enorme. Somos conscientes de que no somos los favoritos, de que ‘Canelo’ (54-1-2, 36 Ko’s) es un gran peleador, pero tenemos un sueño y vamos a trabajar fuerte para lograrlo“, reveló el entrenador a la cadena deportiva.

Joel Díaz ha entrenado a diversas figuras del boxeo de los últimos tiempos, entre los que destacan Ruslan Provodnikkov, Omar Figueroa, Lucas Matthysse, Francisco Vargas y Timothy Bradley, a éste último lo ayudó a derrotar a Juan Manuel Márquez cuando el mexicano venía de vencer a Manny Pacquiao.

“Me decían que no teníamos oportunidad, me deseaban suerte, pero con hipocresía, y vean lo que hicimos, Bradley le ganó a Márquez. Ya hemos estado en esta posición antes y salimos adelante”, contó sobre aquella ocasión.

Yildirim aún tiene un mes para escuchar los consejos del experimentado Díaz y elaborar una buena estrategia para intentar destronar al campeón de la AMB y el CMB.