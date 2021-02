Mujer que mató a sus cinco hijos era aficionada a “prácticas ocultas”

La mujer que mató a sus cinco hijos en West Virginia en diciembre era aficionada a prácticas ocultas, de acuerdo con reportes.

Oreanna Myers, de 25 años, mató con una escopeta a sus hijos Kian, de 4 años, Aarikyle, de 3, y Haiken, de 1, y a sus hijastros Shaun, de 7 y Riley, de 6, el pasado 8 de diciembre. La mujer luego prendió fuego a la vivienda y se quitó la vida de un disparo.

Raven Bumgarner, la madre de los hijastros, dijo a The Sun que Myers tenía una obsesión con la brujería y el ocultismo. Según el reporte, la madre tenía un considerable colección de mariposas muertas, que guardaba en jarras. Bumgarner también reveló que la suicida solía hacer rituales esotéricos.

Myers dejó una nota de suicido en donde decía que lo ocurrido no fue por culpa de otros.

“Mis demonios me ganaron, no fui lo suficientemente fuerte”, escribió Myers.

De acuerdo con el Daily Mail, las autoridades encontraron una línea roja en el rostro de Myers cuando hallaron su cadáver.

TRAGEDY: Oreanna Antoinette Myers, 25 shot her three children and two stepchildren in the head at their home, the children were between 1 to 7 years old. Oreanna was upset that her husband stayed with relatives instead of at home during the work week due to transportation issues. pic.twitter.com/9OoG1VeXzy

