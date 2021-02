Pueblo italiano vende casas listas para ocuparse desde €1 euro

En los últimos años, muchos pueblos de Italia han implementado la estrategia de ofrecer casas casi en ruinas a $1 dólar, pero con el compromiso del comprador de que debe renovarlas. Ahora, el pueblo de Biccari, que está en la región sureste de Puglia, también está vendiendo casas a un precio de €1 euro o más, pero a diferencia de otros pueblos, tiene otras ofertas de gangas en lugares listos para habitar.

Italian town sells ready-to-occupy homes at bargain prices: Biccari in the southeastern Puglia region is offering homes for sale from $9,000 that are ready to move into as well as more dilapidated properties for just over $1. pic.twitter.com/y99KK61ZK6

