Alejandra Barros confesó que sufrió bullying por sus malos chistes

Alejandra Barros está muy agradecida de participar en la serie “Buscando a Frida” (Telemundo), de reciente estreno en Estados Unidos, más aún en medio de la pandemia y tras haberse quedado sin trabajo ni exclusividad con Televisa. Por eso, la actriz mexicana, quien interpreta a “Rafaela Pons”, buscaba contagiar a todos detrás de cámaras con su buen humor.

“Yo cuando empezó todo esto estaba haciendo teatro y de repente ¡nada! Entonces fue muy duro, fueron unos meses complicados, no nada más económicamente sino también emocionalmente, ¿no? El no saber qué va a pasar, si es un mes más, si es un año, ya vamos para cumplir el año, ¿no? y no sabemos bien, entonces el poder trabajar en esta época y tan bien, porque podíamos haber hecho algo que igual y no nos gustara tanto, y hacer algo que nos encantó, que nos cuidaron como nos cuidaron, pues te digo, puro agradecimiento”.

Alejandra recuerda que pudo compartir su afición por los chistes cortos con sus compañeros, al igual que hace en sus redes sociales.

“¡Tú no sabes cómo me ‘buleaban’ con mis chistes cortos!, o sea era de ‘¡por favor no, ¿otra vez tus chistes cortos? Se aguantan, se aguantan, si no se ríen dejo de hacerlos’, y los empezaba a hacer y no se aguantaban y no quería yo balconear porque decía yo ¡les voy a videar!, cómo me andan diciendo no a los chistes cortos y bien que se ríen.

– Un ejemplo…

¿Dónde vive “Iron Man”? Iron know, ¡jajaja!

