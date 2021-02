Danna Paola íntima desnuda sus sentimientos: “Está bien permitirte doler”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las malas elecciones, las relaciones tóxicas la hundieron, pero la música la sacó del pozo y la hizo la mujer fuerte y segura que es hoy. Sí, después de 2 años de suspenso musical y sufrimiento interno, Danna Paola regresa a la música, con ‘K.O.’, donde la cantante y actriz desnuda su vulnerabilidad para hacer catarsis y confesarle al mundo que se equivocó en el amor y mucho.

Aunque es una persona que siempre ha preferido mantener su vida privada en eso: privada, las experiencias la han llevado a convertir su verdad, volcada en este disco, en un éxito. Hoy, ‘K.O’, está en el TOP 10 de las listas de ventas de todas las plataformas, de popularidad y temas más escuchados, algo que tiene feliz a Danna.

“Fueron dos años de estarlo perfeccionando, componiendo, experiencias… Ha sido un viaje gigantesco y una catarsis muy grande para mí, me hace sentir súper orgullosa”, nos dice la cantante en una entrevista exclusiva que el hicimos vía Zoom.

-¿Cómo decidiste hacer algo tan personal, donde comparte con el mundo tu vulnerabilidad… Aquí te desnudas por completo desde lo más íntimo?

“ La primera vez que escribí una canción fue a raíz de un corazón roto, para mí era muy importante mostrar, y cada una de mis experiencias las pongo en canciones, no precisamente justo de desamor, y pero era importante dedicarle un álbum entero, era mi regreso a la música y quería estar involucrada al 100% en todo. La decisión estaba en querer compartir los sentimientos con mi público, y que se identifiquen con las canciones, por eso el orden del track, la historia de principio a fin. Todo el mundo en algún momento deja de creer en el amor, y este álbum es esa ayuda auditiva. Es una revelación gigantesca para mí, una catarsis, así que qué mejor que compartirlo”.

Para Danna, el 2020 fue un año revelador, encerrada como todo el mundo por la pandemia, pudo encontrar su mejor versión en todos los sentidos, en lo personal cerrando el ciclo de los desamores y las relaciones tóxicas y en lo profesional volcando todo esto en este álbum:

“Somos seres humanos, no somos robots y eso es algo que de repente se les olvida a la gente. Este ‘K.O.’ de los amores que han pasado por mi vida, y dejar de sufrir. También esto de encontrarme conmigo misma, el 2020 fue un año importante para mí, pude descubrir muchas cosas a nivel personal y profesional, pude componer, terminar el álbum, y me levanté dando y dejando que me invada ese sentimiento y no escondiéndolo, o poniéndome una careta”, nos confiesa.

-¿Cómo era esa Danna Paola de hace 2 años atrás de malas relaciones?

“Siempre he sido una ‘drama queen’, soy cáncer, soy súper emocional. Soy otra persona completamente diferente, es increíble cómo evolucionamos como seres humanos y cómo aprendemos también… No me arrepiento de absolutamente nada, son las cosa que me hicieron ser la mujer que soy hoy… Hoy en día tenía que pasar por esos procesos, está bien permitirte doler”.

Por eso, en este proceso de desintoxicación a nivel de relaciones de pareja, Danna Paola se descubre queriendo otra cosa:

“Busco disfrutar el día a día, el seguir teniendo el balance entre el trabajo y mi vida personal, le he dado mucho valor a lo que es importante en la vida como tal, a seguir nutriendo mis relaciones personales, mi familia y seguir disfrutando esto. Seguir descubriéndome como artista, aprendiendo porque me queda mucho por aprender. Me emociona mucho la vida, pero estoy muy enfocada en el presente, estar bien, cuidándome”.

El primer tema promocional de Danna, ‘Calla Tú’, es un grito a no dejarse más manipular por nadie, a no permitir que otro decida por ella y así lo quiso expresar, desde lo personal pero asegura que también es un mensaje de alzar la voz para y por las mujeres que son víctimas de violencia de todo tipo, por eso se los dedica:

“A todas esas mujeres que han pasado por situaciones que las han hecho añicos, que te hacen perder tu personalidad, tu esencia… A todas esas personas que en algún momento te han dicho: ‘calladita te ves más bonita’, ‘no comentes’, ‘no eres esto’, ‘no eres suficiente’… Es una protesta interna y externa para alzar la voz contra toda esta violencia de género que vivimos, todos los días, cualquier mujer en cualquier situación, por más pequeña que sea, es levantar la voz y decir :’Calla tú, a mí no me callas’… Todos tenemos el derecho de hablar, de expresarnos, de ser como somos, nadie nos tiene que decir cómo hablar, cómo vestirnos, cómo ser… Y todo eso va dedicado a este movimiento de alzar la voz, y poder amarte y amar a alguien más precisamente desde el respeto”.

Para Danna uno de los aprendizajes que más le costó fue el de saber decir “no” y no sentirse mal. Dice que es algo que aprendió en la época que vivió en España, cuando protagonizó la serie ‘Elite’: “En España son super directos, hubo varias situaciones que pensé que era personal. Ahí fui aprendiendo a decir que no… De ese poder de palabra tan importante de decir no, y que cuando una mujer dice no, es no… No permitir tampoco daños psicológico ”.

Por eso, aunque le costó entender los ‘no’, hoy para Danna es su mejor herramienta ante lo que quiere y no, hoy lo siente como una decisión poderosa:

“Me costó entenderlo pero me empoderó muchísimo… Una cosa que he aprendido estos años es a decir que no… Hablar de lo que necesitas y lo que no quieres le evitas rollos, rodeos a otras personas, y no les haces perder el tiempo. Poder decir que ‘no quiero’, es un poder muy grande, es algo muy sano para el ser humano aprender que no”.

Para terminar, Danna le envía un mensaje a todo aquel que escuche el álbum o alguna de las canciones que forman parte de esta historia que cierra su ciclo de desamores, y que busca ayudar y tocar almas.

“Que los abrazo mucho, porque las emociones nos hace únicos como seres humanos… Uno no debe permitirse ser otra persona por agradar. Espero que cada una de estas canciones les sirva, les haga drenar, que alcen la bandera al amor universal, el decir sí existen personas buenas, sí existen hombres buenos… Es un rollo de equidad, es el respeto en la humanidad”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO: