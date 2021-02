Khloé Kardashian conquista las redes mostrando sus curvas en bikini plateado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Khloé Kardashian se animó a mostrar su lado más sensual en Instagram, donde tiene más de 129 millones de seguidores.

Es esta oportunidad, la integrante del mediático clan compartió una fotografía donde se le puede ver mostrando sus curvas con un bikini plateado, mientras toma el sol recostada en un camastro.

“I have been looking everywhere and literally I can’t find ONE f*ck to give! I AM EXHAUSTED!”, escribió en la postal que en pocas horas ha superado más de un millón 741 mil likes.

Hace unos días, la socialité recibió miles de halagos al mostrar con orgullo las estrías de su retaguardia.

A sus 36 años, Khloé sigue siendo una mujer capaz de robar miradas cuando se lo propone.

¿Qué te parece?