Modelo asegura haber sido humillada luego de haber sido señalada por viajar con ropa “impropia” en un avión

Una modelo tuvo una desagradable experiencia en medio de un vuelo. Luego de subir al avión, el personal a bordo le pidió a la mujer que se “cubriera” por tener un conjunto de ropa “inapropiado para volar”. La pasajera compartió un descargo en Instagram que se volvió viral y la compañía aérea debió pedirle disculpas.

Isabelle Eleanore, una reconocida modelo australiana, contó que fue “humillada” por la tripulación de cabina luego de que se le advirtiera que su top negro no era “adecuado para volar”. Según contó en su cuenta de Instagram, el personal de la aerolínea le dijo que no podía “volar en bikini”. Por eso, le entregaron un chaleco fluorescente de alta visibilidad para que lo vistiera sobre su ropa.

Según manifestó la modelo, el gesto la “humilló” frente a las personas con las que viajaba y la hizo sentir “degradada”. “Hicieron una gran escena cuando subí al avión y me hicieron esperar frente a todos mientras buscaban algo con qué cubrirme”, relató la mujer. “Luego tuve que caminar hasta mi asiento usando este chaleco. Esto es discriminación y humillación”, agregó la modelo.

I almost got kicked off the plane for what I was wearing!! 🤬

This is ridiculous.. I was humiliated, degraded and discriminated against. @JetstarAirways you have some answering to do!! pic.twitter.com/66jk5P6J3E

— Isabelle Eleanore (@IsabelleEleano) February 2, 2021