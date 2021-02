Reportan que ICE canceló vuelo que deportaría a decenas de inmigrantes

Tras la batalla de varias organizaciones civiles, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría detenido un vuelo para deportar a decenas de africanos.

Según el editor de asuntos exteriores de The Guardian, Julian Borger, podría haber sido una de las primeras decisiones del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pero eso no está claro. El informe se dio con datos de la organización Witness At The Border.

En varios tuits, Borger afirmó que ICE había reportado a congresistas la suspensión del vuelo, pero no se indicó si era en forma provisional o permanente.

Este diario cuestionó a un congresista de alto rango sobre el reporte, pero su equipo no pudo confirmar la información.

“ICE le está diciendo a los miembros del Congreso que este vuelo de deportaciones hacia África, listo para partido en unos minutos, había sido cancelado”, escribió Borger este miércoles cerca de las 4:00 p.m. del Este. “No queda claro si se cancelo en forma permanente”.

BREAKING: ICE is telling members of Congress this deportation flight to Africa, due to leave in a few minutes, has been CANCELLED.

Unclear if it has been permanently canceled and if this is new DHS sec @AliMayorkas stepping in to rein in ICE.

