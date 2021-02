Proponen dar cheque de estímulo mensual de $2,400 a mamás

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Reshma Saujani, fundadora y directora ejecutiva de Girls Who Code – una organización sin fines de lucro que impulsa a las mujeres a involucrarse en la informática– dio una idea radical sobre cómo reactivar la economía a través de cheques de estímulo.

Y es que Saujani propone que las madres sean consideradas trabajadoras esenciales, y está pidiendo a la administración de Biden que, dentro de sus primeros 100 días de gobierno, emita cheques de estímulo de $2,400 dólares por mes a las madres, para compensarlas por su trabajo, que pasa desapercibido, y no remunerado.

“No hay forma de que recuperemos todas las pérdidas que hemos tenido en términos de la cantidad de mujeres que se han salido de sus carreras, que no han levantado la mano por ese ascenso, que han tenido que seguir adelante con cupones de alimentos o se mudan con sus padres”, dijo Saujani.

“Nunca volveremos (a donde estábamos) a menos que comencemos a defendernos y empecemos a presionar por una recuperación económica que nos ponga en el centro de atención”.

El plan de Saujani llamó la atención recientemente cuando la organización Girls Who Code publicó un anuncio de página completa en el diario The New York Times que estaba dirigido al presidente Biden y firmada por 50 activistas y creativas de alto perfil, incluidas las líderes de Womens March y el movimiento Me Too, así como las actrices Eva Longoria, Gabrielle Union, Connie Britton, Julianne Moore y Amy Schumer.

Desde ese momento, el plan del cheque de estímulo mensual de $2,400 para madres ha ganado más notoriedad, aunque la Casa Blanca aún no ha declarado nada sobre esta propuesta.

“En el momento en que cerraron las escuelas, cada madre se convirtió en niñera, soporte técnico, cocinera. Tenemos una crisis en este momento que está afectando de manera abrumadora a las madres que están siendo expulsadas de la fuerza laboral“, dijo Saujani, de acuerdo con NBC.

Desde el inicio de la crisis del covid-19, las mujeres han sido las más afectadas. De hecho, hay investigaciones que muestran que las mujeres han perdido 5.4 millones de puestos de trabajo, lo que representa casi 1 millón más de puestos de trabajo que los hombres.

